Стали известны детали переговоров по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Так, как уточняет сайт Calciomercato, представители россиянина действительно предложили его туринцам, и сам Миранчук хотел бы перейти в «Юве». Туринский клуб изучает возможность подписания игрока и ведет переговоры, но пока не договорился с «Локомотивом» по экономической составляющей.

Агенты также контактируют и с другими итальянскими клубами, но без какой-либо конкретики.

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