Президент «Брешии» о Балотелли: «Он черный и старается обелить себя. Но есть трудности»

Президент «Брешии» Массимо Челлино пошутил о нападающем команды .

«Что происходит с Балотелли? Он черный и работает над тем, чтобы обелить себя, хотя и сталкивается с трудностями.

Мы приобрели его, потому что считали, что он добавит качества нашей команде. Он должен отвечать на поле, а не в социальных сетях. Однако мы не делаем его козлом отпущения из-за сложной ситуации в «Брешии», — сказал Челлино.

Челлино использовал слово nero, которое в итальянском может обозначать и цвет, и настроение («мрачный, угрюмый»).

Позднее «Брешия» выпустила заявление, в котором сказано, что Челлино пошутил, а его шутка была неверно понята. Также там отмечено, что президент пытался разрядить напряженную атмосферу вокруг клуба и защитить игрока.

Ранее Балотелли стал участником расистского скандала. Во время игры11-го тура Серии А против «Вероны» он подвергся оскорблениям со стороны фанатов соперника. Затем он выбил мяч на трибуны и хотел покинуть поле на 9-й минуте матча.

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