«Вашингтон» хочет сыграть в России матч регулярного чемпионата НХЛ

заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата НХЛ в России.

«Это может произойти в течение двух лет. Мы обсуждаем разные варианты за рубежом – в России или Швеции. Это будет решение лиги.

Они также говорили о выставочном матче в Китае, но мне это не очень нравится. Думаю, что игрокам будет непросто во время тренировочного лагеря», – сказал президент клуба Дик Патрик

Ранее НХЛ объявила о том, что в следующем сезоне «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Чехии, а «Коламбус» и «Колорадо» – в Финляндии.

В последний раз «Кэпиталс» играли на другом континенте в 1989 году. За клуб выступают четыре россиянина – капитан Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.