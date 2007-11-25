Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, провел переговоры с представителями нескольких итальянских клубов, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, на прошлой неделе Шпинев находился в Италии, где встречался с агентами и руководством ведущих клубов — «Ювентуса», и «Интера». Отмечается, что это предварительные переговоры об условиях возможного трансфера и будущего контракта.

Также сообщается, что ранней осенью Шпинев провел несколько встреч в Испании и Германии.

По данным источника, главный тренер ива» Юрий Семин занимает жесткую позицию по возможному трансферу Миранчука и считает, что продавать его дешево нельзя.

Семин уверен, что цена на Миранчука будет расти, и в следующем году «Локо» сможет получить за него 40-50 млн евро. Отмечается, что Семин – авторитет для Миранчука, поэтому последний может пойти за советом к тренеру.

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