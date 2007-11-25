Шипулин предложил свой первый законопроект для рассмотрения в Госдуму

Олимпийский чемпион провел в Екатеринбурге встречу с избирателями, где рассказал о первых шагах в законотворческой работе.

– Спустя месяц после того, как приступил к работе депутата, я начал изучать закон 329 о спорте. Там есть над чем поработать, больше ста страниц формата А4.

И я уже успел подать один законопроект. Но о нем я пока не готов рассказывать подробно. Он должен пройти через фракцию, потом через комитет, и если его допустят на рассмотрение Госдумы, то я смогу об этом говорить, – рассказал Шипулин.

По словам экс-биатлониста, его законопроект также связан со спортом.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. В сентябре текущего года он победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

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