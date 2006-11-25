Среди футболистов «Арсенала» растет недопонимание с главным тренером команды .

По данным The Telegraph, игроки недовольны выбором состава, тактикой и инструкциями, которые дает специалист. В команде есть те, кто поддерживает тренера, но они в меньшинстве.

В целом команда не видит прогресса в игре под руководством экс-тренера и считает, что «Арсенал» потерял свою идентичность. Кроме того, футболисты не верят, что при Эмери они пробьются в Лигу чемпионов. А это может повлиять на будущее в команде Пьера-Эмерика Обамеянга и , которым предстоит вести переговоры о продлении контрактов.

Кроме того, ситуацию в ухудшили перестановки в «Тоттенхэме», где Жозе Моуринью сменил . В случае отставки Эмери, которую уже обсуждали, самый вероятный вариант – Фредди Юнгберг, который станет исполняющим обязанности до лета, а помогать ему будет .

А уже летом клуб будет рассматривать варианты с перманентными кандидатурами.

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