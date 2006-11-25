Погба восстановился от травмы, но не хочет играть за «МЮ» (Cope)

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Ла Лига Зинедин Зидан Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клуб в январе.

По данным испанской радиостанции Cope, француз восстановился от травмы, из-за которой пропустил почти два месяца, но не хочет играть за «МЮ».

В связи с этим главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть продажу футболиста этой зимой за приемлемые деньги, хотя летом не хотел его отпускать.

В приобретении Погба был заинтересован «Реал». Неоднократно сообщалось, что хавбек – приоритетная цель для тренера мадридцев Зинедина Зидана.

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