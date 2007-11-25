Комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года. Под угрозой Игры-2020 и ЧМ-2022 (The New York Times)

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает The New York Times.
На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Исполком должен обсудить этот вопрос на заседании в Париже 9 декабря.
Сообщается, что в отчете комитета содержится предложении отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022.
Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018.
Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.
Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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