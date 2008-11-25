Клопп о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок поколения. Но ван Дейк – лучший игрок прошлого сезона»

Главный тренер Юрген Клопп оценил игру Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси, претендентов на «Золотой мяч».

«Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк.

Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу. Если лучший игрок из всех – Лионель. Если лучший прошлого сезона – Вирджил. Посмотрим», – сказал Клопп.

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