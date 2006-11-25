Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном лишении РФ права проведения матчей чемпионата Европы, которые должны пройти в Санкт-Петербурге.

«Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА. Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций WADA.

Мне сложно допускать или не допускать [возможность лишения России права провести матчи Евро-2020]. Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег (из УЕФА – прим.), они вполне довольны [подготовкой к Евро].

В любом случае Евро-2020 – наш диалог с УЕФА, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», – сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также ЧМ-2022.

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