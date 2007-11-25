Михаил Бутов: «Путин сделал для ВФЛА даже больше, чем надо. Он объективно реагировал на происходящее в легкой атлетике»

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов поделился мнением насчет допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, роли президента в восстановлении организации и шансах на выступления легкоатлетов в Токио-2020.

О допинговом деле Лысенко

«Когда ищем обходные пути, то получаем «дело Лысенко».

Информации почти нет. Как на пресс-конференции было обозначено, что есть еще дело против . Я задал вопрос на заседании президиума в субботу об этом, но никто толком не ответил. Может, против юридического лица какое-то дело есть, не знаю.

По-человечески изредка контактирую с Лысенко, вижу его в соцсетях, но у меня нет полномочий, чтобы разбираться в деле.

Если бы речь шла о пропущенных допинг-тестах, давно бы уже вынесли решение. А поскольку это второе нарушение, нужно время. Говорят, что обработали семь тысяч документов, это огромное количество данных».

О роли Путина в восстановлении ВФЛА

«Мне кажется, что кто-кто, а руководитель страны вмешивался очень активно. Владимир Владимирович объективно реагировал на то, что происходит, давал поручения по восстановлению федерации, чтобы все необходимые шаги были сделаны.

Это глобально. А было и частное. Как общение с Машей (Ласицкене), он поддерживал ее.

Так что Путин сделал для ВФЛА даже больше, чем надо. Все решения связанные с законами по допингу и так далее. Даже не знаю, что еще нужно сделать со стороны президента».

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«Ноль. Если говорить о конкретных людях, то дай бог, хоть кто-то. Буду надеяться на это. Дождемся решения и его разъяснений», – сказал Бутов.

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