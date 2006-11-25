Грецкий обогнал Капризова в голосовании на Матч звезд КХЛ

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Продолжается голосование по выбору стартовых составов на Матч звезд КХЛ.

Среди нападающих в команде дивизиона Тарасова на первое место вышел нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий. Он набрал 1133 голоса.

22-летний белорус опередил форварда ЦСКА Кирилла Капризова (1061 голосов) и нападающего «Торпедо» Дамира Жафярова (580 голосов).

В этом сезоне КХЛ Грецкий не набрал ни одного очка в 6 матчах.

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