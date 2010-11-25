Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл в гостях УНИКС, ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и другие результаты

В понедельник, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» обыграл в гостях казанский УНИКС.

Московский ЦСКА дома разгромил «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, – 5-2, «Енисей» – 4-2, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4, – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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