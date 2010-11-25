Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл в гостях УНИКС, ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и другие результаты

В понедельник, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» обыграл в гостях казанский УНИКС.
Московский ЦСКА дома разгромил «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Морган (13), Смит (12 + 6 передач), Колесников (11), Манцарис (5), Клименко (5) – старт; Макколлум (21), Тайус (7 + 7 подборов), Сергеев (3), Лиходей (3), Уилсон (0), Узинский (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.30, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
- О’Брайант (24 + 8 подборов), Кузминскас (19), Каммингс (14), Апич (6), Калниетис (2 + 11 передач) – старт; Уильямс (8 + 10 подборов), Д.Кулагин (7 + 7 передач), Ильницкий (6), Герасимов (3), Долинин (2), Ивлев (2), Мотовилов (0).
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Боломбой (15), Воронцевич (10), Хэкетт (7), Стрелниекс (6), Курбанов (2) – старт; Хиллиард (14), Хайнс (12), Антонов (10), Джеймс (8), Лопатин (5), Ухов (3), Фойгтманн (2).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Kalevi Spordihall»
- Калев
- Винэлез (23 + 8 подборов + 7 передач), Йыэсаар (21 + 8 подборов), Китсинг (7), Кангур (5), Шкеле (2) – старт; Годфри (10), С. Сокк (7), Райесте (7), Курбас (2), Дорбек (0), Холтон (0).
Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, «Локомотив-Кубань» – 5-2, «Енисей» – 4-2, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4, «Нижний Новгород» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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