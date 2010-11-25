Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл в гостях УНИКС, ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и другие результаты

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В понедельник, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» обыграл в гостях казанский УНИКС.

Московский ЦСКА дома разгромил «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Зенит 80:93 (19:22, 21:25, 13:30, 27:16)
Дата проведения
25 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Морган (13), Смит (12 + 6 передач), Колесников (11), Манцарис (5), Клименко (5) – старт; Макколлум (21), Тайус (7 + 7 подборов), Сергеев (3), Лиходей (3), Уилсон (0), Узинский (0).
Зенит
Айон (8), Томас (6), Понкрашов (5), Холлинз (3), Хвостов (0) – старт; Ренфро (25 + 6 передач), Айверсон (13), Пушков (11), Воронов (10), Понитка (8), Трушкин (4).

Локомотив-Кубань – Зелена-Гура 93:71 (26:14, 19:16, 20:21, 28:20)
Дата проведения
25 ноября, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча
Локомотив-Кубань
О’Брайант (24 + 8 подборов), Кузминскас (19), Каммингс (14), Апич (6), Калниетис (2 + 11 передач) – старт; Уильямс (8 + 10 подборов), Д.Кулагин (7 + 7 передач), Ильницкий (6), Герасимов (3), Долинин (2), Ивлев (2), Мотовилов (0).
Зелена-Гура
Зисковски (22), Гордон (22), Томассон (10), Хакансон (4), Мейер (0) – старт; Радич (7), Понитка (4), Кошарек (2), Замойски (0).

ЦСКА – Нижний Новгород 94:69 (24:22, 23:13, 20:18, 27:16)
Дата проведения
25 ноября, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча
ЦСКА
Боломбой (15), Воронцевич (10), Хэкетт (7), Стрелниекс (6), Курбанов (2) – старт; Хиллиард (14), Хайнс (12), Антонов (10), Джеймс (8), Лопатин (5), Ухов (3), Фойгтманн (2).
Нижний Новгород
Астапкович (16), Антипов (13), Винник (6), Комолов (3), Стребков (2 + 7 передач) – старт; Уиллис (12), А. Браун (7), Жбанов (4), Ганькевич (4), Сорокин (2), Чадов (0).

Калев – Астана 84:76 (15:19, 25:17, 31:17, 13:23)
Дата проведения
25 ноября, 20.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча
Калев
Винэлез (23 + 8 подборов + 7 передач), Йыэсаар (21 + 8 подборов), Китсинг (7), Кангур (5), Шкеле (2) – старт; Годфри (10), С. Сокк (7), Райесте (7), Курбас (2), Дорбек (0), Холтон (0).
Астана
М. Хилл (22), Ристич (14 + 10 подборов), К.Кларк (9), Дж. Хилл (6 + 7 подборов), Жигулин (6 + 7 подборов) – старт; Уайтхэд (15), Гаврилов (4), Марчук (0), Мурзагалиев (0).

Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, «Локомотив-Кубань» – 5-2, «Енисей» – 4-2, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4,  «Нижний Новгород» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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