Победа «Локо», два домашних матча на Евро, Косторная выиграла короткую в Японии, Абрамович не продаст «Челси» и другие новости утра

1. В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Тамбов» и прервал серию из 5 матчей без побед во всех турнирах. Дубль сделал лучший бомбардир «Локо» Гжегож Крыховяк, у которого уже 8 голов в чемпионате.

В субботу в центральном матче европейских выходных сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». В последний раз на «Этихаде» о лондонцев вытерли ноги, но в этом сезоне «Челси» всего раз проиграл в гостях (впрочем, как раз клубу из Манчестера) и опережает команду Гвардиолы в таблице. Эксперты и букмекеры не слишком верят в Лэмпарда, возможно, это шанс подзаработать: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте на свое усмотрение!

2. По итогам жеребьевки стало известно, что сборная России проведет дома два матча групповой стадии Евро-2020.

Также прошла жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Болгария – с Венгрией.

3. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на Гран-при Японии с мировым рекордом, Загитова – 4-я (у нее худший результат в короткой за два года), Самодурова – 7-я.

У мужчин в короткой победил японец Юдзуру Ханю, Воронов – 3-й, Игнатов – 5-й.

4. КХЛ. СКА забросил 5 шайб «Северстали», «Йокерит» обыграл московское «Динамо», «Ак Барс» победил «Барыс», выиграв пять матчей подряд с общим счетом 18:3.

5. Совет World Athletics приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. Также будет пересмотрена процедура выдачи нейтрального статуса российским спортсменам.

6. Владелец «Челси» Роман Абрамович не будет продавать клуб, пишет The Telegraph.

7. Кубок Дэвиса. Россия, Канада, Испания и Британия вышли в 1/2 финала.

8. В Кубке России тоже прошла жеребьевка: «Спартак» будет хозяином матча с ЦСКА, «Зенит» сыграет в Грозном с «Ахматом».

9. В НХЛ «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал очки в 4-м матче подряд. В другом матче дня «Оттава» победила «Рейнджерс», Панарин прервал 12-матчевую результативную серию.

10. В стартовом матче 12-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд совершила мощный камбэк с «Падерборном» (3:3), уступая 0:3 к перерыву. Кстати, «Падерборн» идет на последнем месте.

11. В НБА «Лейкерс» на выезде обыграли «Оклахому», «Денвер» победил «Бостон» и другие результаты.

12. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч против «Аталанты». Футболист написал, что занят восстановлением.

13. В 10-м туре Евролиги ЦСКА в гостях проиграл «Реалу», «Зенит» уступил «Басконии».

14. Трансферы. Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport, сообщалось, что он может перейти в «Ювентус». Кристиан Эриксен может тоже оказаться в «Юве», Моуринью не будет возражать против трансфера. «Барселона» хочет подписать Йозуа Киммиха и Харри Кейна

15. Мощная акция против расизма в Голландии: все игроки 2-й лиги остановились на 1-й минуте матчей. В Эредизиви будет так же.

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