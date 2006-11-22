Совет World Athletics приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Об этом сообщил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Процесс приостановлен до завершения расследования, которое проводит независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен из-за вмешательства в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Также были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за многочисленных допинговых нарушений. Ранее совет World Athletics 12 раз продлевал отстранение федерации.

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной