Малкин против «Нью-Джерси»: 4-й матч с очками подряд, 5 бросков и 2 перехвата

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1). 

Россиянин ассистировал Джейку Генцелу при шайбе, ставшей в итоге победной. Он продлил результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего у него стало 14 (4+10) баллов в 12 матчах. 

Всего Малкин в этой игре провел на льду 18 минут 50 секунд (2:55 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 5 бросками в створ, 1 блок-шотом и 2 перехватами. 

Эффективность на вбрасываниях – 40% (выиграл 8 попыток из 20). 

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