Малкин против «Нью-Джерси»: 4-й матч с очками подряд, 5 бросков и 2 перехвата

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:1).

Россиянин ассистировал Джейку Генцелу при шайбе, ставшей в итоге победной. Он продлил результативную серию до 4 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего у него стало 14 (4+10) баллов в 12 матчах.

Всего Малкин в этой игре провел на льду 18 минут 50 секунд (2:55 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 5 бросками в створ, 1 блок-шотом и 2 перехватами.

Эффективность на вбрасываниях – 40% (выиграл 8 попыток из 20).