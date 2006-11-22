Гран-при Японии. Косторная, Загитова, Самодурова, Кихира исполнят короткие программы

Теги сборная России результаты Гран-при Гран-при Японии сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Мэ Беренис Мейте Карен Чен Алина Загитова Рика Кихира Софья Самодурова Мако Ямашита Лим Ын Су Кайлани Крейн Старр Эндрюс Алена Косторная Юхана Йокои Меган Вессенберг Фигурное катание

Сегодня в Саппоро стартует шестой этап Гран-при NHK Trophy. Женщины покажут короткие программы. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.55 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт). 

Первая разминка

1. Меган Вессенберг (США)
2. Юхана Йокои (Япония)
3. Кайлани Крейн (Австралия)
4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
5. Карен Чен (США)
6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Лим Ын Су (Южная Корея)
8. Мако Ямашита (Япония)
9. Алена Косторная (Россия) – 12.03
10. Алина Загитова (Россия) – 12.09
11. Софья Самодурова (Россия) – 12.16
12. Рика Кихира (Япония)

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья