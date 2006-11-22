Гран-при Японии. Косторная, Загитова, Самодурова, Кихира исполнят короткие программы

Сегодня в Саппоро стартует шестой этап Гран-при NHK Trophy. Женщины покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.55 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт).

Первая разминка

1. Меган Вессенберг (США)

2. Юхана Йокои (Япония)

3. Кайлани Крейн (Австралия)

4. Мэ Беренис Мейте (Франция)

5. Карен Чен (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка



7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Мако Ямашита (Япония)

9. Алена Косторная (Россия) – 12.03

10. Алина Загитова (Россия) – 12.09

11. Софья Самодурова (Россия) – 12.16

12. Рика Кихира (Япония)

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию