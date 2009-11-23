Евролига. 10-й тур. ЦСКА в гостях проиграл «Реалу», «Зенит» уступил «Басконии»

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Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл мадридскому «Реалу».

Питерский «Зенит» потерпел поражение в выездной встрече с испанской «Басконией».

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10-й тур

Бавария Германия  –  Панатинаикос Греция 75:87 (24:16, 11:20, 18:29, 22:22)
Дата проведения
22 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Ципзер (23 + 7 подборов), Монро (15 + 8 подборов), Ло (8), Лучич (7), Бартель (5) – старт; Лессор (8), Нельсон (4), Копонен (3), Радошевич (2), Флаккадори (0), Кинг (0), Грант (0).
Панатинаикос
Томас (14), Калатес (12 + 7 подборов), Папапетру (11), Фредетт (10), Папаяннис (2) – старт; Райс (13), Митоглу (11), Уайли (8), Бентил (4), Джонсон (2), Паппас (0), Вуюкас (0).

Виллербанн Франция  –  Фенербахче Турция 72:88 (16:19, 20:29, 16:19, 20:21)
Дата проведения
22 ноября, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча
Виллербанн
Жан-Шарль (15), Джекири (12), Маледон (7), Каюди (7), Дьо (0) – старт; Лайти (18), Нуа (8), Тэйлор (3), Бако (2), Ломажс (0), Гайю (0).
Фенербахче
Уильямс (17 + 4 блок-шота), Махмутоглу (14), Слукас (8 + 8 передач + 5 потерь), Датоме (3), Дювериоглу (0) – старт; Штимац (21 + 8 подборов), Мухаммед (13), Калинич (6), Ловернь (6).

Барселона Ласса Испания  –  Маккаби FOX Израиль 96:73 (21:18, 22:28, 31:20, 22:7)
Дата проведения
22 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона Ласса
Миротич (25 + 14 подборов), Хиггинс (15), Дэвис (8), Ханга (6), Шмитс (0) – старт; Абринес (12), Курич (12), Дилэйни (7), Томич (6), Ориола (5), Рибас (0).
Маккаби FOX
Уилбекин (11), Эйси (8), Авдия (4 + 7 подборов), Блэк (4), Уолтерс (2) – старт; Дорси (15), ДиБартоломео (13), Хантер (7), Дж. Коэн (5), Зусман (2), Брайант (2), С. Коэн (0).

Реал Испания  –  ЦСКА Россия 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17)
Дата проведения
22 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Кампаццо (18 + 6 передач), Дек (17 + 11 подборов + 6 передач), Рэндолф (12), Козюр (9), Тавареш (1) – старт; Серхио Юль (15), Руди Фернандес (13), Мики (5), Кэрролл (4), Томпкинс (3), Гаруба (0).
ЦСКА
Джеймс (14), Боломбой (12), Хайнс (8), Хэкетт (2), Курбанов (2) – старт; Фойгтманн (20), Стрелниекс (11), Хиллиард (8), Куфос (4), Бэйкер (0), Воронцевич (0).

Кирольбет Баскония Испания  –  Зенит Россия 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16)
Дата проведения
22 ноября, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Кирольбет Баскония
Шенгелия (20 + 7 подборов), Стаускас (5), Хенри (4), Фалль (4), Гарино (0) – старт; Дженнинг (11), Вильдоса (10), Шилдс (6), Диоп (6 + 7 подборов), Полонара (2), Эрик (2).
Зенит
Аброматис (11), Холлинз (10), Ренфро (6), Томас (4), Айверсон (2) – старт; Айон (18), Альбиси (3), Хвостов (2), Трушкин (2), Пушков (2), Понкрашов (0).

Положение команд: Барселона Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Реал Испания – 7-3, Милан Италия – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, ЦСКА Россия – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Химки Россия – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Виллербан Франция – 5-5, Олимпиакос Греция – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Валенсия Испания – 4-6, Жальгирис Литва – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Зенит Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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