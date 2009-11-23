Евролига. 10-й тур. ЦСКА в гостях проиграл «Реалу», «Зенит» уступил «Басконии»

Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл мадридскому «Реалу».

Питерский «Зенит» потерпел поражение в выездной встрече с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

10-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Реал Испания – 7-3, Милан Италия – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, ЦСКА Россия – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Химки Россия – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Виллербан Франция – 5-5, Олимпиакос Греция – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Валенсия Испания – 4-6, Жальгирис Литва – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Зенит Россия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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