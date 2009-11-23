Евролига. 10-й тур. ЦСКА в гостях проиграл «Реалу», «Зенит» уступил «Басконии»

Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл мадридскому «Реалу».
Питерский «Зенит» потерпел поражение в выездной встрече с испанской «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
10-й тур
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Ципзер (23 + 7 подборов), Монро (15 + 8 подборов), Ло (8), Лучич (7), Бартель (5) – старт; Лессор (8), Нельсон (4), Копонен (3), Радошевич (2), Флаккадори (0), Кинг (0), Грант (0).
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Астробаль»
- Виллербанн
- Жан-Шарль (15), Джекири (12), Маледон (7), Каюди (7), Дьо (0) – старт; Лайти (18), Нуа (8), Тэйлор (3), Бако (2), Ломажс (0), Гайю (0).
- Фенербахче
- Уильямс (17 + 4 блок-шота), Махмутоглу (14), Слукас (8 + 8 передач + 5 потерь), Датоме (3), Дювериоглу (0) – старт; Штимац (21 + 8 подборов), Мухаммед (13), Калинич (6), Ловернь (6).
- Дата проведения
- 22 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона Ласса
- Миротич (25 + 14 подборов), Хиггинс (15), Дэвис (8), Ханга (6), Шмитс (0) – старт; Абринес (12), Курич (12), Дилэйни (7), Томич (6), Ориола (5), Рибас (0).
- Дата проведения
- 22 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Кампаццо (18 + 6 передач), Дек (17 + 11 подборов + 6 передач), Рэндолф (12), Козюр (9), Тавареш (1) – старт; Серхио Юль (15), Руди Фернандес (13), Мики (5), Кэрролл (4), Томпкинс (3), Гаруба (0).
- Дата проведения
- 22 ноября, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Кирольбет Баскония
- Шенгелия (20 + 7 подборов), Стаускас (5), Хенри (4), Фалль (4), Гарино (0) – старт; Дженнинг (11), Вильдоса (10), Шилдс (6), Диоп (6 + 7 подборов), Полонара (2), Эрик (2).
Положение команд: Барселона Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Реал Испания – 7-3, Милан Италия – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, ЦСКА Россия – 6-4, Панатинаикос Греция – 6-4, Химки Россия – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Виллербан Франция – 5-5, Олимпиакос Греция – 4-6, Бавария Германия – 4-6, Валенсия Испания – 4-6, Жальгирис Литва – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Зенит Россия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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