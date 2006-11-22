Сборная России проведет дома два матча Евро-2020

Состоялась жеребьевка, определившая хозяев поля на .

Либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу европейского первенства, как хозяйки турнира должны были провести дома все три матча групповой стадии.

Жребий определил, что датчане проведут дома три игры, а российская команда – две. Игра Дания – Россия состоится в Копенгагене.

Команда Станислава Черчесова также сыграет в группе B c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия