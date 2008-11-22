Нападающий «Ювентуса» не попал в заявку команды на игру 13-го тура Серии А против «Аталанты».

Полностью список игроков, которые смогут принять участие в этом матче, выглядит так:

Вратари: Войчех Шченсны, , Карло Пинсольо;

Защитники: Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал;

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, , Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, , Федерико Бернардески;

Нападающие: , Пауло Дибала.

Матч между «Ювентусом» и «Аталантой» состоится 23 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

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