Загитова показала худший результат в короткой программе за два года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала худший результат в короткой программе за два года.

За прокат на спортсменка получила 66,84 балла и заняла четвертое место.

В последний раз Загитова набирала меньше только на Гран-при Франции-2017 – тогда она получила 62,46 балла. Но в 2017-м программы оценивались еще по старой системе, когда оценка за уровень исполнения элементов (GOE) варьировалась от -3 до +3, а не от -5 до +5, как сейчас.

По новой судейской системе прокат короткой программы на Гран-при Японии – антирекорд для Загитовой.

Как Загитовой попасть в Финал Гран-при? И сколько наших уже там? Расклады перед последним этапом

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)