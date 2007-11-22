Эриксен может перейти в «Юве». Моуринью не будет против

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «Ювентус», сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, «Ювентус» планирует зимой связаться с «Тоттенхэмом» по вопросу о переходе 27-летнего датчанина.
Также сообщается, что новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью не будет препятствовать переходу Эриксена в «Ювентус».
Напомним, что срок контракта Эриксена с лондонским клубом истекает летом 2020 года, поэтому у него будет право вести переговоры с другими командами с января.
В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 10 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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