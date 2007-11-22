Эриксен может перейти в «Юве». Моуринью не будет против

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в , сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» планирует зимой связаться с по вопросу о переходе 27-летнего датчанина.

Также сообщается, что новый главный тренер «шпор» не будет препятствовать переходу Эриксена в «Ювентус».

Напомним, что срок контракта Эриксена с лондонским клубом истекает летом 2020 года, поэтому у него будет право вести переговоры с другими командами с января.

В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 10 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Проблемы Эриксена в «Тоттенхэме» не переносятся на сборную Дании. Нашим будет сложно