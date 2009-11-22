Евгений Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло»

Блогер и бывший игрок «Крыльев Советов» высказался о государственном спонсировании российского футбола.

«Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Мой канал вообще против того, чтобы государственные деньги шли в футбол. Я верю, что у Васи (Вакуленко) получится сломать стереотип, что госбабки в российском футболе приводят к краху. Но практика показывает, никто не хочет отпускать кормушку.

Я приведу статистику: за последние 10 лет в профессиональных футбольных лигах России обанкротилось 50 команд.

У клуба на балансе обычно ничего нет: стадионы и базы принадлежат городу. Есть только юрлицо, в которое вливаются бюджетные бабки. И постепенно долги копятся, совершаются непонятные трансферы, все на этом зарабатывают. Потом мы это банкротим и на этом же месте создаем новый клуб с бюджетными деньгами. А из того клуба все уже освоили и по нужным местам растолкали.

Все знают, что президенты маленьких клубов – они постоянно ищут деньги. Я спросил у Медведева [президента ], в чем его, президента большого клуба, задача. Он сказал, что ищет, как деньги потратить.

Я говорю: «Вы взяли Маркизио с зарплатой 7 млн евро в год». Он отвечает: «Зато заиграл Оздоев». Ты понимаешь? Если бы ты взял диван за 7 млн евро, ты бы каждый день смотрел на него и думал: «Господи, зачем я купил диван за 7 млн евро? Это мои бабки!». А он говорит: «Зато стул заиграл», – сказал Савин в интервью журналисту Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция».

«Частный футбол в России никому не нужен». Почему Баста купил СКА, а русские бизнесмены ищут клубы на Западе, а не у нас