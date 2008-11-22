«Локомотив» обыграл «Тамбов» и прервал серию из 5 матчей без побед

В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Тамбов» (3:2).

Команда Юрия Семина прервала серию из 5 матчей без побед во всех турнирах. Железнодорожники дважды проиграли «Ювентусу» в Лиге чемпионов (оба матча – 1:2), а также уступили «Спартаку» (0:3) и сыграли вничью с «Уфой» и «Краснодаром» (оба матча – 1:1) в чемпионате России.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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