«Локомотив» обыграл «Тамбов» и прервал серию из 5 матчей без побед

В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях победил «Тамбов» (3:2).
Команда Юрия Семина прервала серию из 5 матчей без побед во всех турнирах. Железнодорожники дважды проиграли «Ювентусу» в Лиге чемпионов (оба матча – 1:2), а также уступили «Спартаку» (0:3) и сыграли вничью с «Уфой» и «Краснодаром» (оба матча – 1:1) в чемпионате России.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.30, «Мордовия Арена»
- Голы:
- 0:1 – 29 Крыховяк, 0:2 – 33, автогол Ойеволе, 1:2 – 39 Обухов, 2:2 – 47 Костюков, 2:3 – 55 Крыховяк.
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Тамбов –
Шелия, Рыбин, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Килин, Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Мамтов, 87).
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Локомотив –
Гильерме, Серкейра, Чорлука (Кверквелия, 46), Хеведес, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Эдер (Идову, 90).