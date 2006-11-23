«Барселона» хочет подписать Киммиха и Кейна

намерена усилить позиции правого и центрального защитников, а также приобрести нового форварда в 2020 году, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на позицию правого защитника в «Барселоне» рассматривают игрока «Баварии» Йозуа Киммиха. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 2023 года. не намерена отпускать Киммиха и может это сделать только в случае, если сам игрок будет настаивать на трансфере. Также сообщается, что альтернативным вариантом для «Барселоны» стал защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн.

В качестве альтернативы защитнику Жерару Пике в каталонском клубе рассматривают игрока «Фиорентины» Николу Миленковича и защитника Андреаса Кристенсена.

Среди кандидатов на позицию «девятки» – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и форвард Маркус Рэшфорд. Проблема в том, что английские клубы не намерены продавать своих лидеров даже в случае, если те подают запрос на трансфер. Также в «Барсе» рассматривают вариант с приглашением нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Кроме того, в «Барселоне» думают над приглашением форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, однако его возраст (30 лет) представителям каталонского клуба видится препятствием. Сообщается, что игрок разочарован тем, что «канониры» не играют в Лиге чемпионов, и не уверен в необходимости продления контракта с «Арсеналом».

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