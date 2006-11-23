Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» и «Падерборн» сыграли вничью – 3:3

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В стартовом матче 12-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд совершила камбэк с «Падерборном» (3:3), уступая 0:3 к перерыву.

Чемпионат Германии

12-й тур

Боруссия Д – Падерборн 3:3 (0:3, 3:0)
Дата проведения
22 ноября, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Голы:
0:1 – 5 Мамба, 0:2 – 37 Мамба, 0:3 – 43 Хольтманн, 1:3 – 47 Санчо, 2:3 – 84 Витцель, 3:3 – 90 Ройс.
Боруссия ДБюрки, Пишчек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими, 46), Витцель, Дауд (Азар, 46), Санчо, Ройс, Геррейру, Пако Алькасер (Брандт, 45).
ПадерборнЦингерле, Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз, Гьясула, Василиадис (Сабири, 40), Прегер, Цолински (Михель, 77), Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Мамба.
Предупреждения:
Хуммельс (28), Вайгль (74), Хакими (84), Коллинз (84).

 

Фортуна – Бавария
Дата проведения
23 ноября, 17.30, «Меркур Шпиль-Арена»
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Вердер – Шальке
Дата проведения
23 ноября, 17.30, «Везерштадион»
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Айнтрахт Ф – Вольфсбург
Дата проведения
23 ноября, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Фрайбург
Дата проведения
23 ноября, 17.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Боруссия М
Дата проведения
23 ноября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Кельн
Дата проведения
23 ноября, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Герта
Дата проведения
24 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Хоффенхайм – Майнц
Дата проведения
24 ноября, 20.00, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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