Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» и «Падерборн» сыграли вничью – 3:3

В стартовом матче 12-го тура Бундеслиги Дортмунд совершила камбэк с «Падерборном» (3:3), уступая 0:3 к перерыву.

Чемпионат Германии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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