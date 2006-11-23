Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» и «Падерборн» сыграли вничью – 3:3

В стартовом матче 12-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд совершила камбэк с «Падерборном» (3:3), уступая 0:3 к перерыву.
Чемпионат Германии
12-й тур
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 5 Мамба, 0:2 – 37 Мамба, 0:3 – 43 Хольтманн, 1:3 – 47 Санчо, 2:3 – 84 Витцель, 3:3 – 90 Ройс.
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Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими, 46), Витцель, Дауд (Азар, 46), Санчо, Ройс, Геррейру, Пако Алькасер (Брандт, 45).
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Падерборн –
Цингерле, Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз, Гьясула, Василиадис (Сабири, 40), Прегер, Цолински (Михель, 77), Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Мамба.
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 24 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 24 ноября, 20.00, «ПреЗеро-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.