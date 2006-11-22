Гран-при Японии. Ханю, Браун, Игнатов, Воронов и Шулепов выйдут на лед с короткими программами

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Сегодня в Саппоро на шестом этапе Гран-при NHK Trophy мужчины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнир заявлены Макар Игнатов, Антон Шулепов и Сергей Воронов.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.05 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада) – 78,51
2. Антон Шулепов (Россия) – 71,76
3. Конрад Орзел (Канада) – 70,35
4. Сота Ямамото (Япония) – 74,88
5. Макар Игнатов (Россия) – 78,47
6. Коширо Шимада (Япония)

Вторая разминка

7. Томоки Хиваташи (США)
8. Сергей Воронов (Россия) – 14.06
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Джейсон Браун (США)
11. Юдзуру Ханю (Япония) – 14.26
12. Алексей Быченко (Израиль) 

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию

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