Гран-при Японии. Ханю, Браун, Игнатов, Воронов и Шулепов выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Саппоро на шестом этапе Гран-при NHK Trophy мужчины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнир заявлены Макар Игнатов, Антон Шулепов и Сергей Воронов.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
NHK Trophy
Саппоро, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13.05 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Роман Садовский (Канада) – 78,51
2. Антон Шулепов (Россия) – 71,76
3. Конрад Орзел (Канада) – 70,35
4. Сота Ямамото (Япония) – 74,88
5. Макар Игнатов (Россия) – 78,47
6. Коширо Шимада (Япония)
Вторая разминка
7. Томоки Хиваташи (США)
8. Сергей Воронов (Россия) – 14.06
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Джейсон Браун (США)
11. Юдзуру Ханю (Япония) – 14.26
12. Алексей Быченко (Израиль)
Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию