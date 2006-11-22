Гран-при Японии. Ханю, Браун, Игнатов, Воронов и Шулепов выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Саппоро на шестом этапе Гран-при NHK Trophy мужчины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнир заявлены Макар Игнатов, Антон Шулепов и Сергей Воронов.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Мужчины

Короткая программа



Начало – 13.05 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада) – 78,51

2. Антон Шулепов (Россия) – 71,76

3. Конрад Орзел (Канада) – 70,35

4. Сота Ямамото (Япония) – 74,88

5. Макар Игнатов (Россия) – 78,47

6. Коширо Шимада (Япония)

Вторая разминка

7. Томоки Хиваташи (США)

8. Сергей Воронов (Россия) – 14.06

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Джейсон Браун (США)

11. Юдзуру Ханю (Япония) – 14.26

12. Алексей Быченко (Израиль)

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию