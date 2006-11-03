Тренер «Ростова» Игорь Гамула заявил, что первый гол «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ (2:2) был забит из офсайда.
«Судя по той линии, которую начертили на ТВ, Игнатьев перед первым голом «Краснодара» был в офсайде. Мне сразу так показалось.
Зачем тогда ВАР? Непонятно. Некоторым отменяют голы, другим — нет. Судя по тому, что я вижу, в данном эпизоде был офсайд», — сказал Гамула в эфире телеканала «Матч Премьер».
На матче работала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым. Арбитром ВАР был Василий Казарцев, его ассистентом – Алексей Матюнин.