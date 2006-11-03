Джокович выиграл 34-й «Мастерс» и вошел в пятерку самых титулованных теннисистов в истории

Первая ракетка мира серб стал чемпионом «Мастерса» в Париже, в финале обыграв (6:3, ). Серб в пятый раз победил на этом турнире (обновил собственный рекорд, на втором месте идут Марат Сафин и Борис Беккер с тремя титулами).

Джокович взял второй «Мастерс» в этом году (сравнялся с лидерами и Даниилом Медведевым) и пятый титул вообще (сравнялся с лучшим в 2019-м ).

Всего серб выиграл 34-й «Мастерс» и теперь отстает от рекордсмена Надаля всего на один титул.

В Париже 32-летний уроженец Белграда выиграл 77-й титул в карьере. Джокович сравнялся с Джоном Макинроем и теперь делит пятое место по выигранным трофеям в истории. Впереди него только Надаль (84), Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Несмотря на победу, Джокович в понедельник потеряет звание первой ракетки мира. С первой строчки его сместит Надаль.

Если представить мечту, ты ее добьешься. Звучит наивно, но так побеждали Джокович, Али, Фелпс и Руни