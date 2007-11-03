🤮 Гари Линекер: «Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал работу ВАР во время матча 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и (1:1).

«Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде. Она используется для того, чтобы судить игру, а не как что-то на заднем плане, нужное для исправления вопиющей ошибки. Нужно было время, чтобы наладить работу, но это не могло быть более неправильно, чем в нынешнем состоянии», – написал Линекер.

По ходу матча между и «Тоттенхэмом» Линекер выразил недовольство тем, сколько времени занимает принятие решений во время консультаций с ВАР.

«Если это [консультация с ВАР] занимает столько времени, то это не явная и не очевидная ошибка [арбитра]», – написал он.

На 51-й минуте матча против «Эвертона» полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин упал в штрафной после борьбы с защитником Йерри Миной. Арбитр встречи Аткинсон после этого стыка не остановил игру. Затем ассистент ВАР смотрел повтор и решил на 52-й минуте, что Мина не нарушал правил.