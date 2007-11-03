Валерий Карпин: «Меня радует то, что «Краснодар» доволен ничьей с нами»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после ничейного результата в игре 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало, никакой комбинации, которая могла завершаться голом, ничего не было. А второй гол после подачи с фланга, «Краснодар» грузил в штрафную в излюбленной манере. Мы недосмотрели, бывает.

Почему второй тайм играли на вынос? Результат давит, начали удерживать счет. Во втором тайме поначалу прессинговали и давили. [В раздевалке] поздравлю игроков с хорошей игрой, немного недотерпели. «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует», – сказал Карпин.

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