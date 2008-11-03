Барти выиграла дебютный итоговый турнир. Она лидер сезона по титулам, финалам, победам и призовым

Австралийка Эшли Барти в финале итогового турнира WTA обыграла прошлогоднюю чемпионку Элину Свитолину – 6:4, 6:3. В этом году Барти дебютировала на WTA Finals, а в финале впервые в карьере победила Свитолину, которой до этого проиграла пять матчей.

По данным WTA, до 23-летней австралийки только четыре теннисистки побеждали на итоговом в год дебюта: Серена Уильямс (2001), Мария Шарапова (2004), Петра Квитова (2011) и Доминика Цибулкова (2016).

Барти завершит год первой ракеткой мира, лидером по титулам (4, делит с Каролиной Плишковой), финалам (6), выигранным матчам (56, из которых 12 были с топ-10) и призовым (11,3 миллиона долларов).

В этом году Барти выиграла больше турниров, чем за всю предыдущую карьеру, в том числе взяла первый в карьере обязательный «Премьер» (в Майами) и первый «Большой шлем» (на «Ролан Гаррос»).

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