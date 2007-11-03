Гран-при США-2019. Гонка начнется в 22:10

В 22:10 по московскому времени в Остине стартует Гран-при США – 19-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1».

Сегодня Льюис Хэмилтон может оформить свой шестой титул – для этого ему достаточно финишировать восьмым. Если Валттери Боттас не одержит победу, британец также досрочно станем чемпионом сезона-2019.

Трасса Америк, Остин

3 ноября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Даниэль Риккардо («Рено»)

10. Пьер Гасли («Торо Россо»)

11. Нико Хюлькенберг («Рено»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Даниил Квят («Торо Россо»)

14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

Стартует с пит-лейн:

Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)*

* – Перес начнет гонку с пит-лейн из-за штрафа за пропуск процедуры взвешивания болида

Боттас выиграл квалификацию «Формулы-1» в США. И все еще борется за титул