Навка о будущем Загитовой: «Если она чувствует, что политика – это ее, что ей это нравится, почему бы и нет?»

Олимпийская чемпионка поделилась мнением о выступлениях Алины Загитовой в этом сезоне, а также о будущем фигуристки.

– Я безумно счастлива, что дала согласие выступить в моем шоу. Потрясающая фигуристка, чудесная девочка. Я с нетерпением жду работы с ней. В Новый год в «Красавице» она будет исполнять одну из главных ролей.

– Может, ей пора уже оставить спорт и уйти к вам в шоу насовсем?

– Это ее личное решение. Все зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и еще показать себя? Безусловно, без четверных ты сейчас не можешь рассчитывать на призовое место. Но даже без них она в этом году поставила потрясающие программы. Мне они очень нравятся.

Она за год выросла. Алина постепенно превращается в такую статную девушку. Она катается уже осмысленно. У нее такие... очень глубокие программы. Она стала совершенно другой спортсменкой.

Какое бы она решение ни приняла, это решение будет правильным. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери.

– В Госдуму, например.

– Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя, если она чувствует, что это ее, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение!» Да потому, что это не мое. Мое – это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю.

– Наверняка за Загитову была борьба среди многочисленных организаторов шоу. За счет чего удалось уговорить ее присоединиться именно к вам?

– Честно говоря, не знаю, была ли такая борьба. Я просто предложила ее команде и Этери Тутберидзе лично. Они сразу же дали согласие. Если и была какая-то борьба за нее, мне приятно, что я выиграла, – сказала Навка.

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)