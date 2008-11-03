Бабаев о матче с «Зенитом»: «ЦСКА потребует объяснить судейские ошибки и двойные стандарты»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Бабаев Михаил Вилков Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о судействе в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). 

– Планируете ли подавать жалобу на судейство?

– Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты, — сказал Бабаев.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

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