«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» и не выигрывает в АПЛ с сентября

сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 11-го тура АПЛ.

Команда Маурисио Почеттино вела в счете с 63-й минуты матча. Однако нападающий Дженк Тосун сравнял счет на 97-й минуте.

Таким образом, «Тоттенхэм» не выигрывает в АПЛ с сентября. Ранее команда потеряла очки в матчах с «Ливерпулем» (1:2), «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:3).

В последний раз команда Маурисио Почеттино выигрывала 28 сентября, победив «Саутгемптон» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ.

К основному времени матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» было добавлено 12 минут из-за тяжелой травмы полузащитника хозяев Андре Гомеша.