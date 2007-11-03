Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1». До рекорда Шумахера остался один титул

Пилот «Мерседеса» занял второе место на Гран-при США и в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1».

Хэмилтон впервые стал чемпионом в 2008 году в составе , а в гибридную эпоху брал титулы каждый сезон, за исключением 2016 года – тогда лучшим стал его партнер по «Мерседесу» .

Британский гонщик вышел на чистое второе место в истории по количеству побед в чемпионате и обошел Хуана-Мануэля Фанхио. Льюису осталось одно чемпионство до повторения достижения , на счету которого рекордные семь титулов.

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Уже в следующем году он может повторить главный рекорд Шумахера

Гран-при США-2019. Боттас выиграл гонку, Хэмилтон стал вторым и оформил титул, Ферстаппен – третий, Квят – десятый