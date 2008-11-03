Роман Бабаев: «Судье Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА» 

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о судействе в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

«Вчера была хорошая игра, отличный стадион, великолепная футбольная атмосфера. Но, к сожалению, в очередной раз матч был подпорчен необъективным судейством.

И самое печальное, что, как выясняется, даже ВАР не в состоянии исправить ситуацию, если в тех или иных моментах использовать его по принципу трех обезьян.

А Виталию Мешкову, который как раз был судьей ВАР в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста все лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», – сказал Бабаев.

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