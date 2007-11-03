🛑 «Бавария» уволила Ковача после 1:5 от «Айнтрахта»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.
Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.
Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».