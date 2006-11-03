Тед Леонсис: «Комиссионер НБА Стерн называл контракт Овечкина самой большой глупостью»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал о заключении 13-летнего контракта с нападающим в 2008 году.

«После заключения сделки мне позвонил комиссионер НБА Дэвид Стерн и сказал: «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. Вы будете сожалеть об этом решении до конца жизни». Тогда я ответил: «Спасибо, господин комиссионер, я ценю ваше мнение».

Теперь когда у меня спрашивают о том, есть ли какие-то сожаления по поводу контракта Овечкина на 13 лет, то я отвечаю: «Да, я бы хотел, чтобы контракт был подписан на 15 лет».

Овечкин стал бы самым привлекательным свободным агентом в истории . Все думали, что после окончания контракта с «Вашингтоном» он отправится в Монреаль, Торонто или Нью-Йорк», – сказал Леонсис.

Дэвид Стерн занимал должность комиссионера НБА с 1984 по 2014 год.

Овечкин о контракте: «Дурак, надо было говорить, чтобы еще 4 года добавили! Сейчас был бы в шоколаде»

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