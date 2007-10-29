Малкин – гражданин США, Аленичев может принять «Ротор», Тарасенко вылетел на 5 месяцев и другие новости утра

1. У Евгения Малкина нашелся американский паспорт. Это в своем исследовании выяснил Sports.ru, а позже подтвердил и сам игрок. В основном его поддержали.

2. Казань хочет принять Суперкубок Европы-2023. Татарстан уложился в дедлайн и подал заявку. Главное, чтобы не по водным видам спорта.

3. Владимир Тарасенко, лидер «Сент-Луиса», заработал рецидив травмы плеча и пропустит не менее пяти месяцев. Правда, его агент настроен оптимистично.

4. «Реал» не собирается никого покупать в январе. К такому решению пришел Флорентино Перес. Зато рассматривает возможность продать Бэйла.

5. Дмитрий Аленичев скоро может начать новый поход в РПЛ. Его кандидатуру изучает «Ротор», который не слезает с третьего места в ФНЛ, но зато собрался менять второго тренера за сезон. В то же время РФС не удовлетворил претензию волгоградцев к Леониду Слуцкому и не будет его наказывать.

6. Двух игроков из Серии А дисквалифицировали за... богохульство. Нет, это не шутка, это пункт регламента чемпионата Италии.

7. Продолжается комедия в «Арсенале»: Александр Ляказетт лайкнул пост болельщика, который послал Гранита Джаку за поведение и раскритиковал Унаи Эмери. Но игроки поддерживают швейцарца.

8. Назначены судьи на 1/8 финала Кубка России. На главном матче («Спартак» – «Ростов») – будет работать сочинец Павел Кукуян.

9. СКА наконец-то выиграл в КХЛ (еле-еле дожали «Северсталь» по буллитам») и прервал пятиматчевую серию поражений. Прет «Нефтехимик» – уже шесть побед подряд. Остальные результаты игрового дня – по ссылке.

10. Трансферы КХЛ: Андрей Марков – в «Локомотиве». 40-летний защитник подписал с ярославцами контракт сроком на сезон. А Никита Щербак, кажется, уезжает из Омска (точнее, из Балашихи) – «Авангард» внес его в список отказов. А Виталий Кравцов вернулся из АХЛ в «Трактор».

11. 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп на тренировке. Кажется, с этим тренером шансы были бы у любого из нас.

12. НХЛ. «Баффало» проиграл «Аризоне», «Ванкувер» встречается с «Флоридой».

13. НБА. «Хьюстон» победил «Оклахому», «Сан-Антонио» – «Портленд». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

Криштиану Роналду о главном: «В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы и рекорды. Немногие смогли забить 700 мячей за карьеру»

Шапи вспомнил, как не мог договориться с «Краснодаром»: «Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон забивали важные голы»

Ивелин Попов сравнил Кононова с Карпиным. Кажется, не в пользу первого: «Карпин и Кононов по профессиональным и человеческим качествам – это небо и земля»

Еще Криш о важном: «Если бы зависело от меня, играл бы только за сборную и в ЛЧ»

Гарет Бэйл не читает до обеда советских газет: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»