«Трактор» и Кравцов заключили однолетний двусторонний контракт

официально заключил контракт с 19-летним нападающим .

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020. Форвард будет выступать под 74-м номером.

Как отмечается в твиттере KHL Media, контракт носит двусторонний характер.

Кравцов в прошлом сезоне провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (8+13) очко. На его счету 4 игры и 2 (0+2) очка в Кубке Гагарина-2019.

В 2018 году «Рейнджерс» выбрали Кравцова под общим 9-м номером на драфте . Текущий сезон нападающий начинал в «Хартфорде» и набрал в АХЛ 1 (0+1) очко в 5 матчах.

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