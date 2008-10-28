Ляказетт лайкнул пост болельщика «Арсенала», пославшего Джаку и раскритиковавшего Эмери

Нападающий Александр Ляказетт в инстаграме поддержал недовольство одного из болельщиков клуба после матча 10-го тура АПЛ с (2:2).

Форвард поставил лайк под сообщением болельщика, в котором фанат подверг критике главного тренера Унаи Эмери и полузащитника .

«Извините, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас» и закончить вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит значит хватит.

Пусть Джака сам идет на ###. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала», – написал фанат.

Джака послал фанатов «Арсенала» после замены. Он капитан команды