Ляказетт лайкнул пост болельщика «Арсенала», пославшего Джаку и раскритиковавшего Эмери

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт в инстаграме поддержал недовольство одного из болельщиков клуба после матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Форвард поставил лайк под сообщением болельщика, в котором фанат подверг критике главного тренера Унаи Эмери и полузащитника Гранита Джаку.
«Извините, но с меня довольно. Нельзя вести 2:0 в матче с «Пэлас» и закончить вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит значит хватит.
Пусть Джака сам идет на ###. Не хочу снова увидеть его в футболке «Арсенала», – написал фанат.
Джака послал фанатов «Арсенала» после замены. Он капитан команды