11-летняя ученица Тутберидзе Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Вероника Жилина Фигурное катание

Российская фигуристка Вероника Жилина прыгнула на тренировке четверной тулуп.

11-летняя спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне Жилина выиграла первенство России и первенство Москвы в младшем возрасте. Она также принимала участие в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».

Неделю назад на тренировке она исполнила четверной сальхов.

Как попадают в группу Тутберидзе: Липницкая прошла кастинг, Трусова и Косторная – стажировку, а еще есть набор в инстаграме

Теперь все смотрят фигурку: пора разобраться в акселях, тулупах и флипах

 
 
 
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Добавляем в коллекцию самых юных четверных прыжков 4T от Жилиной Вероники 11 лет #quadsquad #этиканальду😉

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

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