11-летняя ученица Тутберидзе Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке

Российская фигуристка прыгнула на тренировке четверной тулуп.

11-летняя спортсменка занимается в группе . В прошлом сезоне Жилина выиграла первенство России и первенство Москвы в младшем возрасте. Она также принимала участие в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».

Неделю назад на тренировке она исполнила четверной сальхов.

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