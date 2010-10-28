11-летняя ученица Тутберидзе Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке

Российская фигуристка Вероника Жилина прыгнула на тренировке четверной тулуп.
11-летняя спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне Жилина выиграла первенство России и первенство Москвы в младшем возрасте. Она также принимала участие в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».
Неделю назад на тренировке она исполнила четверной сальхов.
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Теперь все смотрят фигурку: пора разобраться в акселях, тулупах и флипах
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Добавляем в коллекцию самых юных четверных прыжков 4T от Жилиной Вероники 11 лет #quadsquad #этиканальду😉