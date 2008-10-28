Арбитр Кукуян обслужит матч «Спартак» – «Ростов» и другие назначения 1/8 финала Кубка России

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.

30 октября (среда)

«Нижний Новгород» – «Шинник»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Урал» – «Арсенал»

Судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

ЦСКА – «Уфа»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Зенит» – «Томь»

Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ахмат» – «Луч»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

31 октября (четверг)

«Торпедо» – «Балтика»

Сдья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Оренбург» – «Химки»

Судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Ростов»

Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

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