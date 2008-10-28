Шапи о продлении контракта: «Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон забивали важные голы»

Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о продлении контракта с клубом и прокомментировал слухи об интересе со стороны дортмундской «Боруссии».

— Летом тобой интересовался «Дортмунд».

— Не обсуждал с руководством это предложение. Если бы оно было, наверное, я бы знал.

— Представим, что ты знаешь о предложении. Твой приоритет: «Краснодар» и борьба за чемпионство или Европа?

— Конечно мне бы хотелось себя попробовать в другом чемпионате. У меня нет чувства, что я наигрался в «Краснодаре», что я отблагодарил клуб. Хотелось бы играть в Лиге чемпионов с «Краснодаром», но надо в этом сезоне сделать так, чтобы мы туда попали. И там уже себя показывать. Думаю, будут предложения.

— Были небольшие проблемы с контрактом. Почему ты долго думал?

— Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение и мы не поняли: почему именно так? Я не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.

У нас были контракты, нас все устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать.

— Это правда, что твой агент — Агузаров? И что даже имиджевые права принадлежат ему?

— Я общался с ним, с Трабукки. С Аланом по-человечески друг другу понравились. А подписал или нет, пускай остается загадкой.

— Одним из аргументов было, что вам открыт путь в сборную России?

— Да хоть с самим Черчесовым контракт подпиши, но если ты не готов, ты не будешь там играть. Ну это бред! Люди всегда будут что-то говорить, – сказал Сулейманов в эфире шоу «КраСава» на YouTube.

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