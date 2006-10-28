«Реал» не будет покупать игроков зимой. Это решение Переса, основанное на отчете тренеров

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«Реал» не будет подписывать новых игроков во время зимнего трансферного окна.

По информации As, решение об отказе от покупок в январе принял президент Флорентино Перес, основываясь на отчете тренеров команды. 

Мадридский клуб может изменить свою позицию только в случае тяжелых травм у футболистов или незапланированного ухода кого-то из команды.

Перес рассчитывает, что главный тренер Зинедин Зидан будет использовать игроков, приобретенных прошедшим летом на общую сумму в 303 миллиона евро. 

Перес готовит трансфер Мбаппе летом. В январе покупок не будет, если «Реал» никто не покинет

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