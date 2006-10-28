не будет подписывать новых игроков во время зимнего трансферного окна.

По информации As, решение об отказе от покупок в январе принял президент , основываясь на отчете тренеров команды.

Мадридский клуб может изменить свою позицию только в случае тяжелых травм у футболистов или незапланированного ухода кого-то из команды.

Перес рассчитывает, что главный тренер будет использовать игроков, приобретенных прошедшим летом на общую сумму в 303 миллиона евро.

Перес готовит трансфер Мбаппе летом. В январе покупок не будет, если «Реал» никто не покинет