РФС не накажет Слуцкого за слова в адрес руководства «Ротора»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера Леонида Слуцкого.

«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства .

Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Голландии, он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий.

РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – сказал Мельников.

Российский тренер в шоу «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора», с которым сотрудничала его академия, сказав: «Ротором» руководят дебилы. Слишком много эго и власти».

Общественный совет при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации.