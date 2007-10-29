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    НБА. «Хьюстон» примет «Оклахому», «Сан-Антонио» – «Портленд» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

    «Хьюстон» примет на своей площадке «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» встретится дома с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Индиана
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Чикаго
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Филадельфия
    Дата проведения
    29 октября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Голден Стэйт
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Портленд
    Дата проведения
    29 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Юта
    Дата проведения
    29 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Денвер
    Дата проведения
    29 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Шарлотт
    Дата проведения
    29 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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