НБА. «Хьюстон» примет «Оклахому», «Сан-Антонио» – «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Хьюстон» примет на своей площадке «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» встретится дома с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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