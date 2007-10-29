НБА. «Хьюстон» примет «Оклахому», «Сан-Антонио» – «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут 11 матчей.

«Хьюстон» примет на своей площадке «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» встретится дома с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Клипперс» – главный фаворит, а Кавай – лучший игрок. У НБА появился новый ориентир