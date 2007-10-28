Ивелин Попов: «Карпин и Кононов по профессиональным и человеческим качествам – это небо и земля»

Полузащитник Ивелин Попов сравнил главного тренера клуба Валерия Карпина с , под руководством которого ранее выступал в «Спартаке».

– Ты перешел в «Ростов» зимой, после ухода из . Доволен этим решением?

– В «Спартаке» я свое дело сделал: стал чемпионом России, выиграл Суперкубок, поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Руководство «Спартака» приняло решение расстаться, это их дело.

– уже дважды выигрывал награду лучшему тренеру месяца. Как тебе работается с ним?

– Он очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

– Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков?

– Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

– До Карпина ты работал с Кононовым. Насколько они разные?

– Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля, – сказал Попов.